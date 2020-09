Sport, Di Pilato: «Il Commissario blocchi l'aumento dei costi delle strutture sportive»

«La difficile situazione dell'ente comunale sta rendendo difficile lo svolgimento delle regolari attività per tante associazioni e società sportive.

Il grido di aiuto giunge a noi rappresentanti politici in tutte le occasioni di incontro con cittadini, rappresentanti delle associazioni, hobbisti e professionisti.

Per questa ragione vorrei chiedere al Commissario Prefettizio dott. Tufariello di bloccare l'aumento dei costi previsti per l'utilizzo dell'impiantistica sportiva riportando le tariffe a quelle precedenti prima dell'adozione del piano previsto per il pre-dissesto. Questo per permettere la regolare iscrizione ai campionati sbloccando questa difficile situazione.

Spetterà poi alla prossima giunta e al prossimo Sindaco rivedere le tariffe operando una scelta politica netta che deve essere frutto dell'ascolto delle necessità degli operatori del settore.

Chiedo inoltre al Presidente della Provincia Lodispoto che, all'infuori degli orari scolastici, vengano messe a disposizione delle società sportive le strutture presenti nei plessi scolastici così da supportare ulteriormente queste realtà.

A tutta la politica andriese e ai candidati alla carica di Sindaco chiedo un'azione congiunta di sensibilizzazione politica su questa tematica rivolta al nostro Commissario Prefettizio senza la necessità di apporre medaglia su questa battaglia che riguarda dei beni comuni da mettere a servizio di tutta la città.

Ci sono necessità impellenti che esulano dalla competizione elettorale e su cui urge intervenire insieme».