​Nino Marmo: «Ripensare il ruolo della Multiservice per rendere più efficienti i servizi alla Città»

«Abbiamo dedicato al ruolo della Multiservice uno specifico punto nel nostro programma perché siamo convinti che si possano offrire ad Andria servizi migliori e più efficienti senza penalizzare ulteriormente le ‘tasche’ dei cittadini».



Così il candidato Sindaco Nino Marmo sulla partecipata andriese.

«Riorganizzare i servizi alla città vuol dire potenziare gli uffici comunali e ripensare il ruolo della Multiservice, anche come volano di sviluppo. In particolare, credo nella valorizzazione delle risorse umane e nell’ottimizzazione di quelle finanziarie della nostra partecipata. Penso, per esempio, alla gestione dei rifiuti e alla creazione della comunità energetica di Andria. A nessuno sfuggirà l’importanza di una simile opportunità per dare straordinario e decisivo impulso a nuove forme di energia pulita a sostegno dello sviluppo di tutta la città».