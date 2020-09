​"Sabino mi rappresenta". Mercoledì 9 settembre festa a sostegno della candidatura di Sabino Zinni

Le ragioni della ricandidatura. Il bilancio su quanto fatto in 5 anni di consiglio regionale, per la Puglia e per il territorio. Le idee e le proposte programmatiche in caso di rielezione. E poi i candidati consiglieri regionali della Bat di Senso Civico. I candidati consiglieri comunali che lo supportano. Infine tanti amici e tanta musica a cura del duo "Iroai e HaT in the Garret".



Tutto questo sarà "Sabino mi Rappresenta", la serata di supporto al candidato consigliere regionale Sabino Zinni, alla sua persona, ma sopratutto al suo lavoro. Un lavoro che ha già dato i suoi frutti, ma che ancora tanto può produrre.

4 le aree tematiche su cui il candidato consigliere concentrerà la sua azione politica se rieletto: ambiente, cultura, giovani, territorio. Azione che si traduce in proposte concrete: Piano di Rimboschimento Urbano, Bonus ai fuorisede per tornare a casa, Interramento della ferrovia ad Andria, rete Eurodesk regionale, sostegno ai Circoli dei Lettori, sono solo alcune delle proposte.

Se ne discuterà mercoledì, assieme a molto altro, durante la festa di supporto a una candidatura che merita tutto il deciso entusiasmo di quanti lo vorranno. Appuntamento alle 20:30 presso Materia Prima, c.so Cavour 150 ad Andria. Ingresso libero.