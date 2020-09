Di Pilato: «Un consorzio industriale tra Comune e aziende per il rilancio della zona PIP»

«Ho incontrato gli imprenditori della Zona PIP della nostra città e con i miei candidati abbiamo elaborato alcune importanti proposte.

Per rilanciare la zona PIP - continua la candidata sindaca Laura Di Pilato - crediamo si debba costituire un consorzio industriale tra Comune e aziende così da poter: ridiscutere la struttura della zona valorizzando i lotti inutilizzati con progetti discussi con le aziende; avere un'unica gestione dei servizi di vigilanza, sicurezza, pulizia e manutenzione abbassando i costi per tutte le aziende; forte abbassamento delle imposte comunali per le aziende che abbattono le immissioni inquinanti, che installano pannelli fotovoltaici e minieolico, che garantiscono il recupero delle acque e che promuovono la mobilità sostenibile per i propri lavoratori; creare servizi come ludoteca e asilo per i bambini dei lavoratori e delle lavoratrici, un'area parcheggio custodita, interventi costanti sul manto stradale e sui marciapiedi prevedendone il danneggiamento; gas, banda larga, pulizia delle strade e delle aree attualmente abbandonate: subito garantire questi servizi; un piano marketing consortile per pubblicizzare in tutta Italia e le aziende del consorzio con relativi servizi e prodotti per incentivare lo sviluppo delle aziende della zona; costruire stage professionalizzanti mettendo in connessione aziende e scuole per la formazione dei ragazzi e delle ragazze andriesi.

Queste sono le proposte che mettiamo in campo per difendere le nostre aziende nella zona PIP. Sono proposte concrete frutto dell'ascolto e di uno studio approfondito della questione. Andria ha bisogno di rinascere mettendo in rete cittadini, aziende, imprenditori ed ente comunale».