"Bretella Sud", Miracapillo: «Mi opporrò con determinazione alla realizzazione di questo scempio»

Sui tanti temi oggetto di dibattiti e discussioni tra i vari candidati ce ne sono alcuni che, seppur hanno dominato la scena politica qualche tempo fa, sembrano essere caduti nel dimenticatoio. Uno di questi è la realizzazione della bretella sud su cui è intervenuta la candidata al consiglio comunale Rossella Miracapillo con la lista “Andria Lab” a sostegno di Giovanna Bruno: «uno dei temi che, nei mesi scorsi, mi ha visto impegnata con altre associazioni, comitati e singoli cittadini è stato quello della realizzazione della bretella sud della SP 2, impropriamente definita “Tangenziale Ovest”. Sono state settimane intense di incontri e studio di carte e procedure per raggiungere l’obiettivo del blocco della realizzazione dell’opera.

Un risultato, di carattere politico, fu raggiunto con la deliberazione del consiglio comunale che, all’unanimità, nell’aprile del 2019 dichiarò la propria contrarietà alla realizzazione della bretella e impegnò l’allora Sindaco a interloquire con i vari livelli istituzionali al fine di “dirottare” i finanziamenti sulla manutenzione della SP già esistente.

Dopo detta deliberazione, decaduta l’amministrazione, - continua Miracapillo - la gestione commissariale, data la natura straordinaria della decisione, correttamente, ha preferito demandare la scelta sulla variante urbanistica proposta dalla provincia all’amministrazione che si insedierà dopo le elezioni del 20 e 21 settembre prossimi».

La candidata al consiglio comunale assume un impegno: «ovviamente, se eletta, il mio impegno, così come già dimostrato negli scorsi mesi, sarà quello di impedire la realizzazione della bretella e lo farò non da sola, ma continuando con la condivisione delle scelte con associazioni, comitati e cittadini che hanno lottato al nostro fianco affinché non venga deturpato ulteriormente il nostro territorio, non venga arrecato danno a uno dei settori più importante della nostra economia, ovvero l'agricoltura e piuttosto venga invece messo in sicurezza l'attuale tangenziale che invece versa in condizioni disastrose.

Il tema è importante e scottante e sarebbe corretto che ogni candidato sindaco si esprimesse immediatamente per dare un segnale di attenzione alla città» ha concluso Rossella Miracapillo.