Amministrative, Scamarcio cancella dalla propria agenda tutti i confronti a partire da domani

Il candidato Sindaco del centrodestra di Andria, avv. Antonio Scamarcio, comunica che, a malincuore, è costretto a cancellare dalla propria agenda tutti i prossimi confronti a partire da domani, 10 settembre. Resta confermata la partecipazione solamente a quello in programma stasera, al quartiere San Valentino.

«Preciso – dichiara Scamarcio – di aver partecipato già a quattro confronti con i miei competitor alla carica di Sindaco di Andria, sui cinque fin qui programmati. In tali occasioni abbiamo avuto modo di confrontarci serenamente su tutti i temi della campagna elettorale, illustrando i rispettivi programmi e le conseguenziali scelte».

L’Avv. Scamarcio aggiunge: «Ho il massimo rispetto per tutti gli organizzatori dei prossimi eventi e per il pubblico direttamente interessato o anche semplicemente incuriosito dai temi da affrontare. Ma ogni giorno arrivano nuove richieste di incontri, tutti meritevoli di essere onorati e alcuni – considerato il tempo ormai esiguo che ci separa dal voto – inevitabilmente coincidenti nel giorno e nell’ora. Ad oggi sarebbero previsti altri sei confronti, di cui due nella stessa giornata ed altri concomitanti con impegni improrogabili ai quali non posso mancare».

Poi spiega: «Un confronto ha bisogno di tempo per lasciare una traccia nel pubblico: mi è già capitato di trovarmi in una situazione di impegni accavallati e ho dovuto lasciare con grande rammarico l’uno per correre, in ritardo, ad un altro e poi ancora un altro, subendo critiche ingenerose».

Il candidato Sindaco di centrodestra, a proposito dei problemi lamentati dal Forum dello Sport, ribadisce l’impegno personale a lavorare per la costituzione di un consorzio tra le società e le associazioni per la gestione condivisa degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche. Per quanto riguarda, invece, l’istanza dell’associazione “Camminare Insieme”, totale apertura di Scamarcio: «La mia firma sul “patto di responsabilità” si può considerare cosa fatta. Ho letto con attenzione i contenuti del documento riportati dalla stampa e li condivido pienamente. L’associazione mi faccia avere copia del testo, dando per scontata l’apposizione in calce della mia firma».

Scamarcio conclude con un ringraziamento sentito a tutti gli organizzatori.