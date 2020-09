Identificati gli autori degli striscioni contro Di Maio e D'Ambrosio

Sarebbero quattro giovani andriesi gli autori dello striscione affisso sabato scorso su via Barletta, di fronte all’Ottagono, che criticava il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, in visita ad Andria per un incontro con gli elettori, e l’onorevole pentastellato Giuseppe D’Ambrosio.

Nel corso di uno dei servizi di osservazione e vigilanza che sono stati predisposti dalle Forze dell'Ordine di Andria, su disposizione della Questura di Bari, in occasione dell'approssimarsi dell’election day, i quattro sarebbero stati individuati, per poi essere condotti presso il locale Commissariato di P.S. e identificati. Avrebbero dichiarato la loro vicinanza a un movimento giovanile di estrema destra: ora sono in libertà mentre gli striscioni sono stati sequestrati e messi a disposizione della locale Procura della Repubblica.