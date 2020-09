Nino Marmo: «Il “coraggioso” onorevole D’Ambrosio accusa ma non denuncia.Chieda scusa agli Andriesi»

Nino Marmo contro l'onorevole del M5S Giuseppe D'Ambrosio, "reo" di aver denunciato presunti episodi di corruzione in prossimità della tornata elettorale.

«Sono francamente stufo di questo modo indegno di fare politica. Il “cosiddetto” onorevole non è nuovo a tirare in ballo sui social veri o immaginari elettori andriesi, per fare insinuazioni e lanciare fango e accuse generalizzate al fine di dimostrare una presunta superiorità morale.

E voglio sperare che, per una volta, anche il candidato 5 stelle Michele Coratella prenda le distanze dal suo compagno di partito.

Ad Andria, come in tutte le città, ci sono i disonesti ma anche tantissime persone per bene, donne e uomini che chiedono solo risposte ai problemi. Tante ne ho incontrate in questa campagna elettorale e nessuno si è mai permesso di chiedere un posto in cambio del voto, ne tantomeno gli è stato offerto.

Se è vero che il parlamentare 5 stelle è stato avvicinato da qualcuno che gli ha detto certe frasi allora avrebbe dovuto portarlo in procura e invitarlo a esporre denuncia o denunciarlo lui stesso, invece di limitarsi a fare un post su Facebook.

Così si comporta un rappresentate delle istituzioni.

E se D’Ambrosio ha prove concrete vada alla polizia per fare i nomi. Altrimenti chieda scusa agli Andriesi e ad Andria!»