Colasuonno (ABC): «L’attenzione e la sensibilità verso gli animali non sono uno slogan elettorale»

Pubblichiamo una nota a firma di Pasquale Colasuonno di "Andria Bene in Comune" in cui s'interviene nel dibattito circa le politiche da adottare a livello comunale per la gestione del fenomeno del randagismo

«Come sempre avviene in campagna elettorale, tutto si trasforma in materiale per la ricerca del consenso e dunque in una corsa a chi la spara più grossa. Ultimo tema in ordine di tempo, a cui è toccato questa cattiva sorte, le proposte per la gestione degli animali d'affezione.

Fa particolarmente sorridere il fatto che certe mirabolanti proposte per la gestione del fenomeno del randagismo, vengano adesso dal centro-destra, proprio dopo che per anni - quando quel centrodestra era al governo della città - ha bellamente ignorato le richieste delle associazioni impegnate sul tema. Dunque, adesso, facciamo i seri.

Il mio obiettivo non è star qui ad analizzare gli aspetti sociali del fenomeno randagismo ed il conseguente rischio che rappresenta in termini di salute pubblica, né tanto meno disquisire sulle libertà e sull' “essere senziente” dell'animale. Non è mio compito. Spetta a professionisti che quotidianamente lavorano nel settore.

Tanto meno il mio obiettivo è propinare, a puro scopo propagandistico, soluzioni come dotare gli operatori di polizia locale di dispositivi per la lettura dei microchip, dal momento che era un'azione già prevista dall’Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013.

Il mio obiettivo è quello di ribadire il mio impegno verso la città, che consiste nell'assolvere al mio ruolo di portavoce dei cittadini verso le istituzioni, rispetto ai temi urgenti in ballo. Ecco che il mio impegno, in questo caso, nei confronti della popolazione e non solo nei confronti dei tanti cittadini “sensibili” (come molti li chiamano “animalisti”), è quello di consentire finalmente l’ottemperanza “almeno” di quanto previsto dalla legge regionale in materia di randagismo (n. 2 del 2020), che chiarisce in maniera inequivocabile le competenze dell’ amministrazione comunale.

Un aspetto per troppo tempo trascurato è certamente quello delle adozioni, uno dei punti cardini del fenomeno randagismo, che invece meriterebbe maggiore attenzione attraverso attività di adozione che andrebbero necessariamente implementate attraverso il sostegno alle associazioni del territorio che realmente si impegnano, nonostante le numerose difficoltà (economiche, gestionali, organizzative).

Altro spunto meritevole di attenzione riguarda la popolazione felina sul nostro territorio comunale, gestita lodevolmente da tanti cittadini, grazie ai quali si è potuto procedere alla registrazione di colonie che in siffatto modo vengono seguite ed assistite degli stessi volontari.

Altro tasto dolente da affrontarsi è quello relativo al pronto soccorso degli animali feriti che è una competenza dei comuni.

Ancora, è solo grazie ai cittadini attivi, in collaborazione con il servizio veterinario di questa ASL, che si è proceduto identificazione con microchip e conseguentemente sterilizzazione chirurgica.

Tutto ciò però non basta. Abbiamo molto da dover fare affinché possa restituirsi dignità agli animali attraverso la tutela della salute pubblica. Senza proclami, ma facendo seguire alle parole che scompariranno con la campagna elettorale, i fatti».