FI, Antonio Nespoli: «Con Centrodestra opportunità di crescita e sviluppo nei prossimi anni»

L'intervista al candidato al consiglio regionale nelle liste di Forza Italia, l'avv. Antonio Nespoli: «La Puglia non può perdere altro tempo! Solo con una coalizione unita come lo è il centrodestra si può offrire ai cittadini pugliesi la certezza che saranno colte tutte le opportunità di crescita e di sviluppo nei prossimi anni con un ruolo decisivo che sarà svolto da una forza politica moderata, liberale, responsabile come lo è Forza Italia.

Sono profondamente diverse le ricette che si offrono ai pugliesi tra coalizioni che fanno del clientelismo, dell’assistenza smisurata, delle divisioni, i loro tratti incancellabili e chi, invece, come il centrodestra, offre una idea di Puglia diversa: attenta al mercato, alle opportunità di crescita e che comprende le difficoltà che stanno vivendo le imprese, le professioni e le partite iva. A loro bisogna offrire nuove opportunità per migliorarne la competitività e offrire lavoro di qualità ai nostri giovani, sostenendole anche con una efficace vera digitalizzazione che aiuti a sconfiggere la lentezza della burocrazia».