D’Ambrosio replica a Marmo: «La bella addormentata nel boschetto di Andria si è svegliata»

«Nino Marmo si è svegliato. In questi giorni dopo averci descritto come la peggiore casta esistente, gruppo di potere e sciagura che gli andriesi potessero avere, ecco che oggi, risvegliatosi, ha scoperto che ad Andria il sottoscritto parla di voti che si offrono e voti che si comprano.

Anche in questo caso dopo oltre 40 anni da consigliere comunale e 25 da consigliere regionale scopre che, purtroppo, una parte di andriesi in campagna elettorale, sciaguratamente, mette in vendita il proprio voto, alcuni per disperazione altri perchè semplicemente delinquenti. Scopre che addirittura ci potrebbero essere politici che tentano con cene, promesse, favori, regali, buoni benzina e tante altre amenità di "ingraziarsi" il voto di alcuni cittadini.

Si indigna perchè, come faccio da sempre, denuncio queste pratiche pubblicamente e, come anche lui ha sempre fatto e devo riconoscerlo, denuncio anche alla Procura quando ho gli elementi sia cittadini che politici senza problemi (ci sono un paio di denunce tutte andriesi che stanno facendo il loro percorso).

Certamente questa parte di andriesi è minoritaria, rispetto alla stragrande maggioranza degli onesti che votano liberamente in base ai propri ideali, valutazioni personali e fiducia ma è inaccettabile che questa minoranza possa inquinare, come accade, il risultato delle elezioni. E' inaccettabile che la stragrande maggioranza degli andriesi onesti, debba pagare per anni gli errori di questa minoranza, così come è inaccettabile avere, come propri candidati nelle liste, persone che attuano i metodi di "ingraziamento" del voto che sopra citavo.

Ma forse Nino Marmo, come il suo amico candidato sindaco Scamarcio che sembra quasi sostenere che ad Andria non esista la malavita organizzata, non crede che esistano queste cose.

Del resto chi di voi andriesi ha mai sentito, visto o conosciuto persone che hanno partecipato a cene, persone a cui hanno promesso posti di lavoro, favori, buoni benzina, buste della spesa e chi di voi ha mai visto candidati alle comunali che fanno queste schifezze?!

No, secondo Nino Marmo sono io che mi invento queste cose.

Io invece chiedo a tutti gli andriesi onesti di convincere quella minoranza a votare onestamente, a non farsi convincere dai soliti metodi schifosi perchè, qualunque sia il risultato elettorale, sarà un bene per tutti avere persone nel comune libere da vincoli, promesse e favori da fare.

Andria ha bisogno di persone libere per risorgere proprio dal disastro causato da Giorgino e Marmo e che ora anche Scamarcio vuol continuare.

A Nino Marmo auguro una campagna elettorale più serena, serena come quella del suo amico Scamarcio, perchè in questi ultimi giorni vedo che finge di parlare di programmi ed invece è continuamente pronto ad attaccare Michele Coratella ed il MoVimento 5 Stelle di Andria.

Nino stai sereno, perchè quando avrai perso queste elezioni, con la tua splendida pensione politica ed il tuo Tfr faraonico, potrai finalmente dedicarti con grande passione ai tuoi nipotini».