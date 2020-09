​I leader nazionali del cdx ad Andria, Scamarcio: «Uniti per il buon governo di Regione e Città»

Giorgia Meloni sabato pomeriggio, Matteo Salvini domenica mattina: i leader nazionali di Fratelli d’Italia e della Lega accendono i riflettori su Andria, alla vigilia del voto per rinnovare i governi della Regione e di Andria, per restituire alla Puglia e alla Città Amministrazioni rinnovate, credibili e capaci di risolvere i grandi e piccoli problemi ancora sul tappeto.



«Saluto con grande gioia l’arrivo ad Andria di Giorgia Meloni e Matteo Salvini – ha dichiarato il candidato Sindaco del centrodestra, avv. Antonio Scamarcio – La loro presenza, il loro carisma sarà, per me e per tutti i candidati delle liste che mi sostengono, l’iniezione di adrenalina necessaria per spendere tutte le energie che ancora abbiamo nell’ultima settimana di campagna elettorale».

Giorgia Meloni sarà ad Andria sabato pomeriggio. Alle 17, nel gazebo allestito all’angolo tra viale Crispi e via Regina Margherita, la “numero uno” di Fratelli d’Italia risponderà alle domande dei giornalisti, in una conferenza stampa a cui potranno assistere i cittadini. Quindi, farà una passeggiata per le vie del centro.

Matteo Salvini, invece, sarà ad Andria domenica mattina alle 11. Appuntamento in largo Appiani, dove il leader della Lega terrà un comizio.

«Sarò fiero di essere accanto ai massimi punti di riferimento della nostra coalizione – aggiunge il candidato Sindaco del centrodestra – per testimoniare la volontà di cambiare registro che è mia e di tante donne e tanti uomini che mi affiancano in questa competizione elettorale e per ribadire l’orgoglio di essere stato designato a capo di una compagine politica che ha le capacità, le professionalità, le competenze e l’entusiasmo per migliorare e far crescere la nostra città».