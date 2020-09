Villa comunale, Miracapillo: «Si alla recinzione per ripristinare sicurezza e legalità»

Rossella Miracapillo, candidata al consiglio comunale per la lista “AndriaLab” a sostegno di Giovanna Bruno Sindaco, è intervenuta sull’attuale situazione della villa comunale: «la villa rappresenta per i cittadini andriesi il luogo per eccellenza dove godersi un po’ di tranquillità soprattutto nelle ore serali.

Ma ormai sempre più spesso, ciò non è possibile perché presa d’assalto da incivili e da bici elettriche che scorazzano rappresentando un pericolo per chi percorre quei viali. A ciò, si aggiunge anche l’etichetta negativa che la nostra villa si porta dietro a causa della presenza di figuri inquietanti che vi si aggirano indisturbati.

Già tempo fa vi fu un acceso dibattito sulla chiusura della villa comunale che vide l'esito che oggi è sotto gli occhi di tutti. Oggi i cittadini perbene meritano di potersi riappropriare di questo luogo prezioso che va salvaguardato e tutelato a beneficio di tutti».

Poi, la proposta: «per questo penso che la villa necessiti di una recinzione che non attenta alla libertà di nessuno, anzi, rappresenta la soluzione alle tante problematiche che non sono mai state affrontate seriamente e che hanno portato a un cancro al nostro prezioso polmone verde.

Inoltre, penso che per garantire più sicurezza per gli utenti - ha concluso - sia necessario incrementare la videosorveglianza, garantire maggiore presenza della Polizia Locale con l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici (bici o monopattini) e prevedere l’istituzione della figura dei guardia villa utilizzando, con progetti mirati, i percettori del reddito di cittadinanza».