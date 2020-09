Comunali, Marmo: «A ogni seggio prevedere un rappresentante di lista per coalizione»

«Il particolare contesto in cui ci apprestiamo a svolgere le operazioni di voto – si legge nella nota - mette a dura prova non solo chi è deputato a organizzarle, ed assicurarne il regolare svolgimento, ma anche gli stessi elettori.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di leggere le circolari n.34, n.39, n.41 e 43 del Ministero dell’Interno che forniscono delucidazioni in merito al decreto legge 103/2020 recante “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”.

Come giustamente richiamato nella circolare n.34, e nelle successive, durante le operazioni di voto e di scrutinio, dovrà essere rispettato il distanziamento sociale ed evitato, nel modo più assoluto, la formazione di assembramenti.

Tale disposizione ci sembra francamente impossibile da rispettare in considerazione del fatto che per quanto concerne i rappresentati di lista tutto è rimasto invariato. Ricordiamo a noi stessi, infatti, che per legge ogni lista ha il diritto di indicare un rappresentante, e un supplente, per seggio e che tale rappresentante può essere presente all’interno del seggio sin dal giorno della sua costituzione e assistere a ogni operazione di voto.

Per la sola competizione elettorale comunale sono presenti venti liste, ognuna con il diritto di avere un rappresentante, a questo va aggiunto il contemporaneo svolgimento della consultazione elettorale referendaria e di quella regionale, dove vige la medesima regola per i rappresentanti.

Appare quindi evidente che in ogni singolo seggio ci troveremo nelle condizioni di avere un numero elevatissimo di rappresentanti, questo renderà impossibile garantire il distanziamento sociale e, men che meno, il verificarsi di assembramenti.

Ci sembra quindi opportuno, sollecitare un intervento volto a regolarizzare e disciplinare il tutto, sia per far rispettare le norme anti Covid, sia per assicurare un regolare svolgimento delle operazioni di voto. E in tal senso si potrebbe prevedere, almeno per quel che concerne la consultazione comunale, che in ogni seggio vi sia un rappresentante unico per ogni schieramento di liste a sostegno dei diversi candidati a Sindaco. Soltanto con questa azione si abbatterebbe di molto il numero di persone che, ripetiamo, ad oggi, per legge, avrebbe diritto a presenziare all’interno di ogni seggio».