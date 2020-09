Saverio Fucci: «Sostegno all'imprenditoria per il miglioramento economico e sociale del territorio»

Saverio Fucci, candidato al consiglio regionale con “La Puglia Domani” al fianco di Fitto Presidente, da circa 15 anni in politica, principalmente attivo sugli scranni dell’aula consiliare del comune di Andria e della provincia Bat. Dottore commercialista, con un master tributario e fiscale, un anno di studi in Economia Internazionale presso l’università Plymouth in Inghilterra, ma soprattutto imprenditore. A Fucci abbiamo chiesto l’importanza di portare in consiglio regionale le esperienze di chi vive il territorio dal punto di vista economico, commerciale e sociale: «L'esperienza del lavoro, della gestione dei problemi di ogni giorno – commenta Saverio Fucci - crea nell'imprenditore la forma mentis di un processo produttivo che ha necessità di produrre costantemente risultati sia dal punto di vista reddituali che in termini di innovazione e progresso, entrambe necessarie al miglioramento economico e sociale del territorio. Questo va a scontrarsi oggi con la politica stantia che vuole produrre solo voti e non portare vantaggi alla società».

Un passaggio alla passata amministrazione comunale e agli errori commessi dalla stessa: «Farò tesoro dei problemi provocati da una cattiva gestione del comune di Andria. Io sono stato l'anima critica di questo centrodestra nell'ultima amministrazione. Già nel 2013 ho lasciato la maggioranza per questioni sul bilancio nuovamente nel 2018 quando, malgrado i notevoli debiti accumulati non c'era nessuna volontà politica, né da parte del sindaco n'è di assessori e consiglieri della maggioranza, di voler affrontare il problema di sana pianta al fine di dare una prospettiva di sicurezza dal punto di vista finanziario al nostro ente. Come dicevo, nell'agosto del 2018 ho abbandonare la maggioranza e ho chiesto le dimissioni del sindaco denunciando 80 milioni di debiti. Con l'arrivo del Commissario straordinario il 2019 è stato l'anno in cui si è chiuso il bilancio con 76 milioni di debiti. Le mie previsioni non erano sbagliate. Questo significa che nella gestione dell’ente c’è bisogno di far quadrare i conti e fare in modo che ogni spesa sia produttiva. Per cui un primo apporto all'amministrazione regionale, nel caso dovessi essere eletto, sarà relativo ad un'attenta analisi sui bilanci per far sì che le risorse non vengano sprecate è che ogni euro speso sia a pieno vantaggio della collettività».

Agricoltura, turismo e sanità, tra i settori che necessitano di una maggiore attenzione da parte del governo regionale: «In agricoltura siamo sempre stati innovativi e abbiamo sperimentato nuove coltivazioni e metodologia finalizzate alla ricerca della massima produttività di qualità. L'imprenditore deve essere messo al centro della politica perché è colui che investe, dà lavoro ed è il punto di riferimento di ogni politica che vuole portare ricchezza sul territorio. Non ci può essere prosperità solo spendendo soldi a pioggia o sovvenzionando attività ed enti improduttivi. L'imprenditore è il centro del mondo economico ed è su di lui che si deve poggiare tutta la politica del benessere dei cittadini pugliesi. L'agricoltura è il nostro primo traino, poi c'è anche turismo. La Puglia per le sue bellezze è uno dei luoghi più ambiti al mondo, ma per avere un turismo di qualità bisogna curare tantissimo l'ambiente: le strade oltre ad essere pulite devono essere belle dal punto di vista architettonico, i nostri mari devono essere puliti e le nostre coste curate. Il turismo con l'agricoltura, di pari passo, possono costituire dei motori trainanti per tutte le altre attività secondarie o terziarie. Immagino, nel prossimo futuro, una Puglia in cui l'agricoltura sia efficiente e i prezzi di mercato remunerativi del lavoro e del sacrificio che ogni contadino fa. Vedo un turismo soprattutto internazionale che occupa tutte le strutture ricettive e che lascia ricchezze al territorio. Vedo anche il settore terziario che potenzialmente può sviluppare tanti posti di lavoro, soprattutto per i nostri giovani costretti ancora a migrare per esprimere le loro capacità professionali. La Puglia ha bisogno altresì di centri di eccellenza nel settore sanitario per permettere ai nostri cittadini di non dover migrare in altre regioni o all'estero per ricevere diagnosi o cure migliori».

L’invito al voto per il prossimo 20 e 21 settembre: «La politica – conclude Saverio Fucci - è capacità di progettare il futuro ed io in questa progettazione ci ho messo tutta la mia passione e la mia anima. L'invito è ad andare a votare Fitto per il centro-destra e il sottoscritto nella lista la Puglia Domani».