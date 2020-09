Mario Loconte: «La cultura come motore di sviluppo della nostra città»

«Leggere una città significa interrogarsi su come essa sia divenuta nel tempo quale si mostra oggi: individuazione, unica ed irripetibile, di un più generale fenomeno di continui mutamenti legati all’edilizia di base, ai tessuti, al territorio intesi, tutti, come organismi aventi precisi caratteri formali, tipologici, materici che definiscono l’identità di un territorio costruito. La città è il risultato di un processo formativo secondo il quale ogni sua parte è legata da precisi rapporti di necessità. Comprendere questi processi, significa comprendere la storia costruttiva ed evolutiva di una città.

Tale conoscenza è fondamentale per avviare qualsiasi intervento nuovo o ad integrarsi con il tessuto esistente.

Nella vita, come architetto, mi occupo di progettazione, tutela e conservazione del patrimonio edilizio privato, pubblico, storico, moderno e contemporaneo. Ogni progetto nasce dall'ascolto delle esigenze dei miei clienti. Dall'ascolto alla progettazione di luoghi per migliorare lo spazio abitativo o di lavoro, nel rispetto delle norme e della disponibilità finanziaria. L'idea è computata in ogni dettaglio perché diventi realtà tangibile. La città, con le sue piazze, le sue strade, i suoi edifici pubblici e non solo, rappresenta una estensione dello spazio abitativo privato e come tale merita rispetto, attenzione. La città deve essere progettata, riqualificata, per offrire ai cittadini luoghi sottesi da una bellezza funzionale e visiva in cui vivere. La qualità urbana è indice di una qualità sociale, economica, morale e culturale. Tutti abbiamo il dovere e il diritto di godere di spazi urbani qualificati e non abbandonati all'incuria. Voglio mettere a disposizione della città di Andria la mia competenza cercando di proporre idee concrete da mettere in atto per migliorare lo spazio e il patrimonio edilizio esistente nel rispetto della sostenibilità ambientale.

La prossima amministrazione dovrà mettere al centro di qualsiasi processo di sviluppo del territorio che investi l’urbanistica, l’ambiente, l’agricoltura, il sociale con i suoi servizi, la scuola, lo sport, il turismo, il commercio e tutta l’imprenditoria locale, la “CULTURA”, intesa come conoscenza critica e consapevole dello sviluppo di ogni ambito che si ripercuoti inevitabilmente con positività sul tessuto sociale dei cittadini andriesi. La cultura, come motore di sviluppo della nostra città!

Ho scelto di far parte della lista civica Andria LAB 3 per contribuire ad un laboratorio di idee che, alimentato da gente seria, coraggiosa e di valore, vuole essere un concreto riferimento per la crescita futura della nostra comunità cittadina, insieme ovviamente a tutta la coalizione di centro sinistra mossa dagli stessi principi. Io ci sono! Con Giovanna Bruno Sindaco.