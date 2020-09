​Nino Marmo: «Equa contribuzione e potenziamento dell’Ufficio tributi»

«Chi in questi giorni sta proponendo la pace fiscale non solo offende gli Andriesi che hanno sempre pagato le tasse ma racconta una bugia solo per ottenere qualche voto.

Noi abbiamo il dovere di scovare quel 35% che non paga e al tempo stesso assicuraci che ognuno paghi il giusto, anche distinguendo i furbetti che cercano di evadere le tasse da coloro che sono in difficoltà. E lo faremo grazie alla riorganizzazione e al potenziamento dell’Ufficio tributi».