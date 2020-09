Si è tenuto ieri, a "Materia Prima", un incontro dal titolo "la città che include", al quale hanno preso parte l'On. Boldrini, la candidata sindaca Giovanna Bruno, il candidato al consiglio regionale Sabino Zinni e il presidente nazionale Arcigay Luciano Lopopolo. Tante le questioni affrontate che riguardano gli "ultimi" e le diverse "minoranze". Tra questi anche la condizione attuale della donna e di quanto la stessa diventi oggetto di violenza e insulti quando decide di fare politica ed esprimere le proprie opinioni.

Violenze che la stessa ospite della serata, l'On. Boldrini, ha vissuto sulla propria pelle e che ha sottolineato l'importanza di lottare e resistere contro la normalizzazione della violenza, soprattutto sulle donne, per costruire un diverso modello di società che sia accogliente e inclusiva.

Anche sulla situazione della città di Andria, l'On. Boldrini ha dichiarato: «mi auguro che gli elettori sappiano fare la scelta gusta e lo facciano consapevolmente. Dal programma di Giovanna si capisce come la candidata non venda fumo ma dice cose che si possono fare e chiede con umiltà la collaborazione di tutti. Parla al plurale e dice che questa città merita di più di quello che ha avuto. Ha un'eredità di circa 74milioni di euro di deficit, una cambiale che qualcun altro ha fatto a danno di tutti gli andriesi. "Diamoci una mano" è un bello slogan perché insieme ce la possiamo fare. Io non posso essere che felice di stare in una città dove la candidata sindaca si batte per una città più inclusiva perché ognuno ha qualcosa da dare. Bisogna combattere l'odio perché nessuno è nato per odiare, ma siamo nati per amare».

La candidata sindaca Giovanna Bruno, dopo aver stigmatizzato l'atteggiamento di quanti hanno criticato con violenza l'incontro con l'On. Boldrini ha sottolineato l'importanza di «far diventare la città uno spazio di libertà dove ognuno può esprimere la propria opinione senza ghettizzare nessuno. Dobbiamo creare una comunità dei diritti di tutti perché tutto diventa normale purché non si sfoci nell'odio, nel razzismo e nella violenza. Questo è il sogno che può diventare realtà il 20 e 21 settembre votando con coscienza se vogliamo essere sognatori e protagonisti di un vero cambiamento. Mettere insieme il csx non è stato facile, ma ci siamo riusciti con un programma elettorale che è stato scritto con un esercizio di democrazia plurale, dove è prevalsa l'esigenza comune e non l'io. Andria non ha mai avuto una sindaca donna ed è arrivato il momento di invertire questa tendenza».