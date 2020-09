Zingaretti ad Andria per Bruno e Vurchio

«Andria ha assunto una importanza strategica inedita e fondamentale in questo appuntamento elettorale - commenta Giovanni Vurchio candidato al consiglio comunale e regionale nelle liste del PD - . Il PD è tornato al centro della scena politica cittadina. La presenza del Segretario nazionale Nicola Zingaretti ieri sera, a sostegno della Candidata Sindaco Giovanna Bruno e del Candidato al Consiglio Regionale e Comunale Giovanni Vurchio, è la prova della capacità di fare rete dell'unico vero partito strutturato del territorio.

L'appuntamento con il segretario nazionale Zingaretti si inserisce in una serie di iniziative che hanno visto e vedranno coinvolti il Ministro Francesco Boccia, il Presidente Emiliano e il Sindaco di Bari Decaro.

La sinergia tra tutti i livelli della politica e della amministrazione, dal Comune alla Regione, dal Governo centrale a Bruxelles, è fondamentale per il rilancio di Andria.

La presenza di Zingaretti è stata la conferma che la comunità del PD di Andria è cresciuta, è tornata a contare, è pronta a governare e a restituire dignità a una città ferita dal malgoverno di tutte le destre.

I militanti del PD si sono stretti attorno al proprio leader in un appartamento prestigioso e partecipato. Per Giovanna Bruno Sindaco, per Giovanni Vurchio Consigliere Regionale e Comunale, per tutti i candidati della lista del PD».