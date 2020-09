Nino Marmo firma il patto per l’inclusione sociale delle persone con disabilità

Nel corso della manifestazione organizzata da "Camminare insieme" sui temi dell'inclusione, in particolare per le persone con disabilità, il candidato Sindaco Nino Marmo si è impegnato pubblicamente. «Ho appena firmato il “Patto per l’inclusione sociale delle persone con disabilità” proposto dall’associazione Camminare Insieme.

Un Sindaco deve avere cura della città, del suo bilancio, dell’efficienza dei trasporti, della pulizia delle strade ma non può mai perdere di vista le difficoltà di chi in strada magari non ci può neanche andare, perché affetto da una grave disabilità.

Dobbiamo ascoltare con più attenzione i bisogni di chi chiede di potersi sentire veramente cittadino di Andria, essere più presenti nel fornire risposte concrete alle famiglie. Insomma abbiamo il dovere di ridare serenità alle persone.

Una città che funzioni, una vera comunità, esiste solo se riusciamo a tenere insieme tutto questo».