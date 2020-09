Nino Marmo: «No alla cosiddetta nuova tangenziale»

«Sono sempre stato contrario alla (cosiddetta) nuova tangenziale tanto da aver inviato un esposto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione per valutare la legittimità degli atti relativi all’opera e al tempo stesso aver richiesto agli organi competenti di dirottare quei fondi per rimettere in sicurezza la provinciale 231 (ex 98) che funge da reale tangenziale dell’abitato.

Andria - continua il candidato sindaco Nino Marmo - ha bisogno di progetti intelligenti che arricchiscano il territorio, non che lo distruggano, per questo insisto sulla progettazione della nuova tangenziale a Nord Ovest, prevista dal PRG, collegandola con il casello autostradale.

Inoltre dobbiamo progettare un interporto utile allo scambio merci gomma/ferro. In questo modo non solo abbatteremo il traffico pesante all’interno della città ma daremo un sostegno concreto alle tante aziende della zona industriale.

Andria - conclude la nota - deve avere una visione organica di sviluppo che la porti ad essere elemento centrale e importante tra il polo di Foggia e quello di Bari e tra la costa e la Murgia.