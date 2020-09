Amministrative, Miracapillo: «Trasparenza e partecipazione per cambiare la città»

Con Rossella Miracapillo, candidata al consiglio comunale con "Andria Lab 3" a sostegno di Giovanna Bruno, abbiamo affrontato in una video intervista le ragioni che hanno portato alla sua candidatura e le priorità nel caso in cui dovesse essere eletta.

«Più volte, in diverse competizioni elettorali mi è stato chiesto di scendere in campo ma ho sempre rifiutato qualsiasi candidatura perché pensavo che la politica non facesse per me. Poi, quando mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi al fianco di Giovanna Bruno ho subito accettato per il progetto e il programma che incarna».



Poi, ha illustrato alcune sue battaglie recenti con un gruppo di cittadini con il movimento "Scossa Civica" che saranno anche le sue priorità se eletta tra gli scranni di Palazzo di Città: «come cittadini ci siamo opposti con fermezza, studiando le carte, alla realizzazione della "bretella sud", meglio conosciuta come "tangenziale ovest", e l'abbiamo fatto con un percorso partecipativo che ha portato l'intero consiglio comunale a esprimersi su quest'opera. Con questa esperienza abbiamo dimostrato che i cittadini possono incidere su scelte importanti attraverso la partecipazione e l'informazione capillare. Ed è quello che continuerò a fare dai banchi di Palazzo San Francesco affinchè non si realizzi questo scempio.

Se eletta, farò quello che ho sempre fatto nella mia vita, ovvero difendere il "consumatore" lottando per la massima trasparenza della macchina amministrativa per permettere a tutti di accedere a qualsiasi informazione per esercitare al meglio i propri diritti e doveri di cittadini.

Per me la città nei prossimi cinque anni per cambiare deve dare speranza alle future generazioni così come fatto a San Vito dei Normanni dove l'amministrazione è riuscita ad attrarre e a far tornare i giovani che si erano trasferiti al nord. Vorrei una città che sappia reinventarsi e sappia trasformare le risorse in ricchezza per il territorio».

Il resto nella video intervista: