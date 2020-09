É tornato ad Andria ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, per sostenere il candidato Sindaco Antonio Scamarcio: sul palco allestito in Largo Appiani, anche Nicola Giorgino e i vertici regionali del partito. Anche questa volta, alle spalle del pubblico che applaudiva, alcuni contestatori che pacificamente hanno espresso il loro dissenso.

«È la coalizione unita che vince, compatta- ha dichiarato Antonio Scamarcio -: noi stiamo insieme per convinzione, non ce l'ha imposto nessuno, odi trasversali non ne facciamo. Salvini tornerà ad Andria ogni volta che vorremo e quando lo chiameremo. É inutile che gli altri chiedano il cambiamento: Andria non vuole cambiare, vuole rimanere una città di centrodestra e riprendere il discorso terminato 18 mesi fa».

Il leader del carroccio è poi salito sul palco dopo diversi appuntamenti nel barese: «Manca una settimana a un voto decisivo, quelli che hanno bisogno di urlare vuol dire che hanno idee zero» riferendosi ai contestatori; ha poi ribadito il suo apprezzamento per la città di Andria, la regione Puglia ed i suoi prodotti.

Nel video gli interventi integrali.