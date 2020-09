Malcangi: «Realizzeremo un hub per gli smart workers e professionisti»

Mirko Malcangi, candidato al consiglio comunale nella lista Futura interviene con una proposta destinata al miglioramento degli immobili di proprietà del comune per un utilizzo destinato alla collettività:

«Non solo asili nido, ma anche spazi per il coworking e la realizzazione di eventi. Questo è quello che stiamo immaginando per l’Andria del futuro.



Come? Possiamo farlo con pochissime risorse. Ci sarà da realizzare l’inventario del patrimonio immobiliare del Comune di Andria e capire quali strutture si prestino ad ospitare uno spazio eventi, un HUB, uno spazio di coworking anche per dare accoglienza ai tanti smart workers e professionisti che necessitano di uno spazio fisico per lavorare e fare network con altri professionisti.



Noi puntiamo a raggiungere lo sviluppo conseguito in questi anni da città come Bari, che nell’ultimo decennio è cresciuta esponenzialmente. Possiamo farlo, anche perché con la città di Bari avremo la possibilità di avere un dialogo privilegiato essendo un’amministrazione di centrosinistra guidata dal Sindaco Decaro».