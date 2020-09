​Losito su Psr: «Emiliano illude con gli avvisi di erogazione contributi. Sono lettere di revoca»

L'avv. Francesco Losito non le manda a dire, opponendosi duramente alle ultime esternazioni pubbliche del Governatore uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento del candidato consigliere regionale nella lista "La Puglia Domani" c'è la questione Psr (Piano di Sviluppo Rurale) regionale che sta destando malumori nel mondo agricolo pugliese.



«Il Psr prevede un sostegno economico rivolto ad imprenditori, produttori ed aziende agricole, finalizzato a migliorarne la redditività e la competitività. Da qualche giorno Emiliano sta divulgando false notizie circa l'avvenuta

erogazione dei suddetti contributi alle aziende, o di comunicazioni e avvisi riguardanti le modalità di accesso agli stessi.



In realtà - continua Losito, esplicando il problema - non si tratta di avvisi di concessione o elargizione del sostegno economico, bensì di vere e proprie lettere di revoca.

Nell'oggetto delle stesse, infatti, si legge chiaramente: 'PSR 2014/2020 della Regione Puglia. Operazione 4.1.A... Liquidazione anticipazione'. In pratica le 'fantomatiche' lettere che sta inviando il Dipartimento Agricoltura della Regione alle aziende agricole, comunicano il recupero dell'anticipazione economica erroneamente liquidata.



Invece di dare, si toglie quel poco che si è dato. Non avremmo mai voluto assistere a questo modo di fare campagna elettorale.

Si sta propagandando un servizio che, invece di aiutare, penalizza pesantemente il comparto agricolo - conclude l'avv. Francesco Losito -. Emiliano si tolga la maschera ed esca allo scoperto».