Per far ripartire il turismo, M5S: «Programmazione e un nuovo dialogo con le istituzioni»

«Come faremo ripartire il turismo? Con programmazione e un nuovo dialogo con le istituzioni. Lo dobbiamo ai tanti operatori turistici e a tutti i ristoratori e gli albergatori che stanno facendo i conti con un’ondata tanto pericolosa quanto quella dei contagi, quella del fallimento economico.

Un esempio? Il caos attorno agli ingressi al Castel del Monte, la polemica sulle guide di cui abbiamo parlato settimane fa, i dietrofront sulle disposizioni post-riapertura. Questa titubanza istituzionale ha indotto chi doveva decidere se includere il Castel del Monte nei propri tour a ripensarci. Abbiamo ricevuto notizia da albergatori e ristoratori sulla decisione di alcuni tour operator che hanno scelto di cancellare il Castel del Monte dai loro tour. I motivi riguardano proprio le difficoltà accessorie a prevedere ingressi corposi e visite approfondite e le condizioni inedite e farraginose sulle modalità di prenotazione.



Oltre al danno di quest’anno, le prenotazioni cancellate, le visite annullate, anche la beffa del prossimo, quando a tanti operatori sarà tolta anche la speranza di ripartire da qualche certezza. Rivolgiamo il nostro pensiero, la nostra attenzione e la nostra energia a loro. Il nostro impegno sarà rivolto anche loro, perché sia dato un incentivo e una speranza di ripartire a chi sta vivendo questo momento di preoccupazione sanitaria e depressione economica.

Per cominciare, invieremo una pec alla direttrice del Polo Museale per chiedere come mai non sono state adottate tutte le misure necessarie per aumentare il numero di tutti i visitatori del Castel del Monte. Ci auguriamo di poter ampliare gli strumenti a favore di cittadini e imprese rappresentando la maggioranza degli andriesi al Comune e in Regione».