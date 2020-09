L'appello al voto di Riccardo Nicolamarino

L'invito al voto di Riccardo Nicolamarino, candidato al Consiglio Comunale nella lista Forza Italia per Scamarcio:

«Finalmente ho trovato il coraggio di scriverti. Molti diranno che si tratta di speculazione elettorale. Chi non mi conosce. Chi mi conosce sa. Io ti appartengo, e tu da sempre sei parte di me. Ovunque io vada, ti porto sempre con me, ti ho scritta sulla pelle, negli occhi, nel cuore.

Queste luci, queste strade, questa storia, mi raccontano di volti che ho conosciuto, di vittorie, di sconfitte, di ricordi celebrati e di altri combattuti, e di momenti gelosamente conservati nel mio cuore.

Eppure soffro a vederti così, disaffezionata, trascurata, turbata ed a tratti sconsolata. Tu meriti di più, meriti tutto me stesso.

Perché sei madre e padre, sei pallone che rotola nei vicoli, baci, abbracci, il mio lavoro, passioni e tormenti, il campetto dell’oratorio, le passeggiate in villa con i nonni, lo stadio la domenica, la seppia all’immacolata, il mezzo pezzo a San Riccardo, il panino al chiosco, la Vigilia di Natale, il Fantacalcio con gli amici.

Difficile spiegare quanto tu mi sia mancata, quando il lavoro mi ha portato via da qui, quando potevo sentire i miei amici al telefono, quando mio nonno mi chiamava per 8,5 secondi e non potevo godermelo. Tutte quelle volte alla stazione di domenica sera, inverni, estati, inverni. Sole e pioggia, neve e tempesta.

In molti negli ultimi mesi mi hanno posto una domanda, semplice, diretta. “Chi te l’ha fatta fare?”

Oggi ti scrivo per donarti l’unica risposta che ho. Io ti amo, città nostra.

Madre, amica, amante, complice. Io ti amo, incondizionatamente.

Grazie per questa campagna elettorale».