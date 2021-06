L’excursus musicale di Savio Vurchio in riva al mare

Venerdì 25 giugno, al lido Ilmaredentro di Bari in collaborazione con l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, sarà proposta l’esibizione canora di Savio Vurchio, talentuoso cantante andriese, giunto terzo nel game show delle reti Mediaset “All Together Now”, andato in onda lo scorso inverno.

«Durante questa esibizione – ha spiegato il cantante – proporrò un mio personale excursus musicale che avrà inizio con Ray Charles per arrivare a qualcosa di più recente. Inoltre proporrò qualche personale brano inedito che racchiuderò nel mio nuovo album, di prossima pubblicazione».

Figlio di musicisti, si è avvicinato da bambino alla musica. A cinque anni ha avuto in regalo una batteria e crescendo si è dedicato alle congas, al bongo e ai timbales, che ha approfondito attraverso lo studio da autodidatta. Nel 1985, invece, si è concentrato al solfeggio ritmico, scegliendo di dedicare la sua vita alla musica e portando avanti, parallelamente, l’attività concertistica. In tale ambito ha fatto parte, nell’86 di un gruppo reggae, ha collaborato con l’orchestra Orixa, dove oltre alle percussioni, si è cimentato anche come cantante e ha costituito una propria formazione, nell’88, costituendo la band, “Animalamente”, con la quale ha suonato esclusivamente un repertorio soul e funky, fino al ’92 e acid jazz, con composizioni originali, successivamente. Questa sua crescita artista lo ha portato a collaborare con artisti quali Mark Murphy, Andy j Forest, Eric Daniels, Tullio De Piscopo, James Tompson e Jenny B, oltre che con l’orchestra della provincia di Bari. Prima della sua esperienza a “All Together Now” si è esibito, imitando Pino Daniele al programma “Re per una notte” e nel 2013 è stato tra i cantanti di “The Voice”, in onda su Rai 2.

“A caratterizzare il mio lato artistico è di certo la curiosità musicale. Sono un cultore di numerosi generi musicale. Mi piace la musica brasiliana così come la black music. Ascolto brani di James Taylor o Burt Bacharach. Queste mie passioni le porterò con me sul palco durante il live”.

Ad accompagnare il cantante durante il suo excursus musicale, in riva al mare Adriatico, ci sarà una band composta da Pino Mazzarano alla chitarra, Vincenzo Gentile al pianoforte, Mimmo Campanale alla batteria e Cipo Giandomenico al basso.

Il lido Ilmaredentro si atterrà alle normative vigenti per evitare la diffusione dei contagi. In tal senso saranno mantenute le distanze tra i posti a sedere e la capienza sarà ridimensionata, in modo da assicurare a tutti i partecipanti la massima sicurezza.

Infoline: 3452682772

Inizio spettacolo: 21:00