Stasera in scena ″Arriva lu Sand″, l'opera musicale sulla figura di San Pio da Pietrelcina

Torna stasera in scena l'opera musicale sulla figura di San Pio da Pietrelcina "Arriva lu Sand": appuntamento alle 20.15 nel piazzale antistante la Parrocchia delle Sacre Stimmate.

Uno spettacolo che vede in scena 20 ragazzi, i quali, attraverso la musica, raccontano la storia di un uomo che vive la sua “Santità” con normalità. Un Padre Pio che da giovane è come tutti i giovani e racconta la sua Pietrelcina tra folklore e verità, da adulto vive una chiamata a qualcosa di più grande come un progetto al quale non si può rinunciare. A questa chiamata vengono attratte tutte le persone che gli sono attorno, come in un vortice di umanità, con qualche usuale presenza negativa, come normale che capiti alle personalità vicine che si ispirano all’Assoluto.

Lo spettacolo vede in scena sempre i 20 ragazzi, tutti protagonisti e allievi dell’Accademia Musicale Federiciana dai Maestri Agnese Paola Festa e Michele Lorusso.

Le musiche, di Attilio Fontana, Mariagrazia Fontana e Michele Lorusso, sono di altissimo coinvolgimento emotivo e sono affidate nella maggior parte dello spettacolo a tutti i 20 cantanti-attori, altre scene sono affidate ai solisti-protagonisti.