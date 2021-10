Federico Zampaglione dei Tiromancino torna ad Andria

Per la manifestazione finale del progetto “Musica e parole: una serata con Tiromancino” torna ad Andria l'artista romano lunedì 18 ottobre alle ore 19:30 presso l’auditorium “P. Chicco” del plesso Manzoni dell’I.C. “Don Bosco – Manzoni” e martedì 19 ottobre alle ore 18:30 presso l’auditorium del plesso A. Moro dell’I.C. “Jannuzzi-Mons. Di Donna”.

«L’iniziativa - commenta la dirigente scolastica Lilla Bruno - avrà come filo conduttore musica e parole, mediante le quali gli alunni saranno coinvolti in prima persona nell’esecuzione di brani musicali con l’utilizzo di strumenti e voci. Grazie alla collaborazione e condivisione con il cantautore Federico Zampaglione si creerà un interscambio finalizzato al dialogo tra suoni e parole in una dimensione espressiva».