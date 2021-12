Con il brano "Fuori di testa" avevano fatto ballare il pubblico e avevano incassato 4 "sì" alle selezioni di X-Factor Romania, che gli avevano permesso di accedere ai Bootcamp dove la band capitanata da Leonardo Addati con Fabio Matropietro, Riccardo Fortunato e Giovanni Addati si è presentata con "Relax take it easy" cover di Mika: hanno nuovamente scaldato il pubblico presente in studio assieme ai giurati che hanno ballato per tutta la durata della performance.

La band conquista i bootcamp ma poi arriva lo switch ed è costretta a rinunciare al sogno di prendere parte alla gara. La band intanto si è fatta notare, e a breve tornerà a Bucarest per un'ospitata sul Antena1 nel noto programma "Neatza cu Razvan si Dani".

Un'opportunità, dunque, per i 4 ragazzi italiani che hanno avuto attestazioni di stima, molto apprezzati in Romania, dove nonostante lo stop al talent di successo, hanno ottenuto nuove ed interessanti opportunità che a breve avranno modo di comunicare. Alle Teste di Ozzak va il nostro in bocca al lupo per il prosieguo della loro carriera artistica.