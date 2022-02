Ritorna nei cinema Riccardo Scamarcio, sul set con la nuova fiamma Benedetta Porcaroli

Grande attesa per L’ombra del giorno, il nuovo film diretto da Giuseppe Piccioni, con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, che uscirà il 24 febbraio nei cinema italiani. L'attore 42enne andriese è legato alla 23enne coprotagonista del film, dopo la storia durata circa un anno e mezzo con una manager inglese da cui ha avuto una figlia, Emily.

La scorsa estate i due sono stati paparazzati mentre si baciavano e in una recente intervista la Porcaroli ha confermato la storia con Scamarcio.

SINOSSI

L’ombra del giorno è un film ambientato in una città di provincia (Ascoli Piceno) sul finire degli anni Trenta. Luciano, simpatizzante del fascismo come la stragrande maggioranza degli italiani, è il proprietario di un ristorante, che crede tuttavia di poter vivere secondo le regole che si è dato, in una sorta di isolamento dal mondo esterno. Ma sulla vetrina che dà sull’antica piazza, insieme ai segnali preoccupanti di qualcosa che sta per accadere nel mondo, compare una ragazza che porta con sé un segreto. Si chiama Anna e riesce a farsi assumere nel ristorante. Da allora per Luciano la vita non sarà più la stessa e insieme ai pericoli che si trova a fronteggiare, c’è quello più grande di tutti: l’amore. L’ombra del giorno è una storia d’amore, in quei difficili anni.