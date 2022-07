Una nuova band pugliese si sta facendo strada nel panorama indie ed alternative pop rock e che viaggia verso la finale regionale del contest musicale internazionale “Sanremo rock & trend”, che si terrà il prossimo 6 agosto presso la Baia Lucio Dalla, nel golfo di Manfredonia, gareggiando assieme ad altre 8 band Pugliesi e che si concluderà con la finalissima al teatro Ariston di Sanremo nel mese di settembre prossimo.

Gli Space Particles nascono dall'idea di Domenico Colasuonno in arte “Reddemo” alla voce e chitarra che, durante gli anni della pandemia vede la collaborazione di Nicola Lotti in arte "il Dubbio" al basso, cori e sintetizzatori e Ruben alla batteria e cori.

I tre ragazzi di Andria, Trani e Bisceglie già in passato avevano collaborato tra di loro nella band dell'omonimo cantante "Reddemo", realizzando "Put me Down", grazie alla quale si erano visti in classifica in svariati contest musicali della regione e non: dopo tante esperienze individuali tra cui la Musa e il Dubbio, si ritrovano nuovamente sotto lo stesso cielo, dando vita agli Space Particles.

Gli ultimissimi progetti musicali della band spaziano dagli energici e carismatici brani inediti, alla reinterpretazione di grandi successi internazionali degli anni ’60 sino ai nostri giorni, sotto una chiave fusion dalle sonorità blues ed electronic pop/rock.

Gli stessi musicisti parlando di sé stessi dichiarano: «Suoniamo qualcosa che si pone al di fuori dell’ordinario, dove non ci sono schemi usuali, la nostra musica è sperimentazione, reinvenzione di ciò che è stato finora detto o scritto».

Un grande "in Bocca al Lupo" agli Space Particles e let's rock!