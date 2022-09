Ritornerà il prossimo 3 novembre al cinema Riccardo Scamarcio con il film “L’ombra di Caravaggio”, vestendo i panni proprio del celebre artista. Il regista, Michele Placido, ha coinvolto una serie di nomi noti del cinema italiano e francese che saranno cardinali e popolane, nobili e garzoni, artisti, prostitute e inquisitori del Seicento: da Micaela Ramazzotti a Vinicio Marchioni, da Isabelle Huppert a Louis Garrel, e poi Lolita Chammah, Tedua, Alessandro Haber, Moni Ovadia, Maurizio Donadoni, Lorenzo Lavia, Brenno Placido, Gianfranco Gallo, fino a Riccardo Scamarcio che sarà proprio il protagonista.

Diversamente dagli altri prodotti cinematografici su Michelangelo Merisi, questo non è un documentario, ma un film di narrazione (prodotto, tra l'altro, da Goldenart e Rai Cinema).

Secondo 01 Distribution, che cura per Rai Cinema la distribuzione, saranno rappresentate “le profonde contraddizioni e l’oscurità” del protagonista, che gli spettatori conosceranno attraverso la sua vita eccessiva e controversa, generosa di colpi di scena. Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio di Placido è “un artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, costretto ad affrontare inquietanti risvolti di una vita spericolata – con le sue donne e i suoi demoni - in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale”.