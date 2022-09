Gli artisti aggrediti a Lavello ritornano ad esibirsi: lo faranno durante la festa patronale

Anche gli artisti del London Dry Trio sono coinvolti nella prossima festa patronale. Insieme ad altri gruppi del territorio, Fabrizio Pellegrino (andriese, alla voce e al basso), Francesco Tarantini (coratino, alla batteria) e Sergio Morolla (coratino, alla chitarra) si esibiranno in piazza Catuma lunedì 19 settembre in serata. Lo ricordiamo, dopo un concerto, nella notte tra il 23 e il 24 luglio scorso, i tre artisti hanno subìto una violenta aggressione a Lavello in provincia di Potenza.

«Siamo contenti della vicinanza dell’Amministrazione e della città – dichiarano i musicisti -. Le assessore alle Bellezza e al Futuro, Daniela Di Bari e Viviana Di Leo, ci hanno proposto di ritornare a suonare ad Andria dopo quel brutto episodio e noi abbiamo accettato di buon grado. Ci fa tanto piacere poterlo fare in piazza davanti a tanta gente che c’è stata vicino. Siamo ancora rammaricati per tutto ciò che è successo – concludono – e per la lentezza con cui si sta procedendo».