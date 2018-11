A grande richiesta si replica ″Cɘrrò a na doicɘ l crɘstioinɘ?″

Dopo il successo ottenuto lo scorso Aprile, a grande richiesta, il “Circolo dei Viaggiatori” ripropone per i giorni 24 e 25 Novembre 2018, presso l’Auditorium Mons. Di Donna - Parrocchia S.S. Sacramento, la commedia dal titolo: Cɘrrò a na doicɘl crɘstioinɘ?, due atti in vernacolo andriese, scritta e diretta da Domenico Ciommo.

Il lavoro teatrale affronta argomenti importanti come: l’accettazione del diverso, la paura del giudizio, l’indifferenza, l’innalzamento delle barriere, la condizione giovanile e degli anziani. Si tratta di tematiche che descrivono la vita quotidiana e la società attuale e conducono lo spettatore ad una riflessione profonda.

Una commedia, quindi, che assicura contenuti, comicità e divertimento soprattutto grazie alla magistrale interpretazione degli attori: Angela Civita, Nicoletta Sgaramella, Mariana Di Bari, Chiara Civita, Nicola Cellamare, Domenico Cassetta, Riccardo Suriano, Marco Bucci, Francesca Caputo, Emanuele Cellamare, Nunzia Miracapillo e Silvio Troia. Con la fattiva collaborazione di Maria Paradiso, Maria Sgaramella, Francesco Gammarrota, Pantaleo Di Vincenzo e Francesca Sardano.