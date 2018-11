5 serate di arte, musica, scienza e spettacolo al Liceo Scientifico

A partire da giovedì 29 novembre fino a lunedì 3 dicembre, al Liceo Scientifico "R. Nuzzi", auditorium Michele Palumbo, 5 serate di arte, musica, scienza e spettacolo.





Giovedì 29 novembre h 20:30

PROVE PRATICHE di FELICITÀ con Vince Abbracciante e altri Amici di viaggio; presenta Stefano Porziotta con diapositive e musica sincretica

Venerdì 30 novembre h 19:30 incontro ADISCO per promuovere la cultura sulle cellule staminali

h 21 Juiu di Claudio GIAMBRUNO con il suo sax ed il 4et Siciliano

(Anteprima di Roberto Scianatico trio)

Il jazzista palermitano sarà in concerto presso il Liceo Riccardo Nuzzi per un evento di sensibilizzazione sulla donazione delle cellule staminali e presenterà in quartetto il suo nuovo disco dal titolo “Juiu”, prodotto dall’etichetta romana Alfa Music e distribuito da Egea. Un album di otto brani jazz modern mainstream, di cui sei originali scritti dallo stesso Giambruno ispirandosi ai ricordi della sua infanzia, in cui l’artista ha volutamente privilegiato l’aspetto melodico e la forte riconoscibilità del suo suono all’insegna di un fraseggio sempre godibile e scorrevole, dall’intensa carica emotiva.

«Juiu, “gioia mia” in siciliano, è il nomignolo affettuoso con cui mio nonno amava chiamarmi da bambino – spiega Claudio Giambruno – L’intero lavoro è ispirato al sentimento profondo che mi lega ancora oggi a quel ricordo e spero che la mia musica possa suscitare la stessa gioia in chi la ascolta».

Sabato 1 dicembre h 21 OPERA SWING con Chiara OSELLA & ACCORDI DISACCORDI da Torino

Domenica 2 dicembre in 2 set (h. 18:30 e 20:30) ITALIAN JAZZ GUITARS con Antonio Onorato, Maurizio Rolli, Gigi Cifarelli, Fabio Mariani, Ninni Navarra

lunedì 3 dicembre h 21 in trio SIMONE GRAZIANO (con Francesco Ponticelli ed Enrico Morello) con snail space