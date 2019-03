Game of Thrones a Castel Del Monte, il post ironico diventa virale

C’è grande attesa tra i fan di una delle migliori serie tv del momento, Game of Thrones. Il prossimo 12 aprile milioni di italiani resteranno incollati allo schermo per potersi gustare la prima puntata della stagione conclusiva del fantasy.

Lo staff del portale Puglia.com ha voluto giocare con i suoi utenti online postando un’immagine che presenta Castel del Monte come ambientazione scenografica della famosa serie della HBO: il meraviglioso scatto dell’Instagrammer @lebowsky88è stato brandizzato ad hoc con il logo de “Il Trono di Spade” ed arricchito con un drago, tipica figura del fantasy.

Il post sulla pagina Facebook Puglia.com è subito diventato virale con tantissimi commenti e condivisioni di appassionati che hanno evidentemente trovato plausibile il fatto che la magia del castello di Federico II fosse stato teatro naturale della nuova stagione di Game of Thrones.

Si è trattato dunque di un gioco, ma non di troni. I segnali per capire che si trattasse semplicemente di un omaggio alla serie, dopotutto, c’erano tutti: a partire dal tag dell’autore della foto (quindi non ufficiale della serie) a finire al logo accompagnato da un drago qualsiasi.

I fan, presi dall’entusiasmo, hanno invece commentato il post con frasi del tipo “Già adoro la serie, se poi l'hanno girata nella mia Andria sono obbligato a vederla!!!!!!!” o ancora “Forse ora un motivo per vederla”. I più attenti hanno invece riso all’idea di Game of Thrones in territorio pugliese asserendo che la spettacolare location di Castel del Monte sarebbe stata senz’altro degna di ambientazione.

Non ci resta che attendere la messa in onda dell’ultima stagione della saga per scoprire luoghi e vicende del programma televisivo record di spettatori.