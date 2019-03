Multa per parcheggio a meno di 5 metri dall'incrocio, per le strisce blu però non è uguale

Colasuonno: «I parcheggi a pagamento arrivano eccome "in prossimità d'intersezione", senza fermarsi prima dei famigerati 5 metri dall'incrocio. Si citano a mo’ d’esempio: via Bari, via Principe Amedeo...»