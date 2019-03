Era il marzo 2018 quando davamo notizia della pubblicazione di un bellissimo album, molto originale, della pianista e compositrice andriese Federica Fornabaio, che, nonostante la giovane età, ha alle sue spalle un curriculum davvero notevole.

E di strada ne ha fatta, anche letteralmente: Ieri infatti ha presentato l’album, esibendosi insieme al trombettista Angelo Olivieri, presso dell’Ambasciata Italiana a Washington, in occasione della rassegna musicale “Women Who Jazz”.

Un pubblico estasiato dall’esibizione che ha spaziato tra colonne sonore e brani originali, mentre il tempo scorreva veloce sulle note.

«Mille grazie to the lovely Federica Fornabaio for bringing us into your poetic world, made of classics, soundtracks and #jazz, where all the great masters of music coexist also thanks to the one and only Angelo Olivieri»: anche la pagina ufficiale dell’Istituto Italiano di Cultura della capitale statunitense ha elogiato i due artisti per la loro performance.

La carriera della nostra concittadina procede dunque spedita verso grandi successi internazionali.