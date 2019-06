"Con Voi", sabato il concerto di beneficenza organizzato dalla parrocchia San Nicola di Myra

Musica e beneficenza si uniscono nell'auditorium nato grazie proprio a questo connubio. La parrocchia San Nicola di Myra organizza un concerto tributo a Claudio Baglioni il prossimo sabato 15 giugno (ore 21.00) all'interno dell'auditorium "Riccardo Baglioni".

Ad esibirsi sarà la band "Con Voi", che da ben 9 anni racconta 50 anni di musica del cantautore romano. La formazione è composta da Giuseppe Panarelli alla voce, Francesco Spina al piano e alla tastiera, Niki Porsia al basso, Michele Marinelli alle chitarre e Enzo Tangorra alla batteria. La band, che si esibisce in tutta Italia, regalerà uno spettacolo unico e travolgente della durata di circa 2 ore e mezzo, riproponendo in una nuova veste i piu' celebri brani della storia musicale di Claudio Baglioni, con delle piccole "chicche" per i fan più accaniti.

I protagonisti dell'evento però saranno i ragazzi del gruppo Giovanissimi della parrocchia di San Nicola. L'incasso dell'evento, infatti, sarà devoluto a sostegno del progetto "Campo scuola di servizio", che vedrà i giovani in questione impegnati le prime due settimane di agosto in una struttura CARITAS di Atene. Non il solito camposcuola, ma una vera e propria esperienza di vita proposta dal parroco Don Claudio Stillavato, che ha comunque un costo di gestione oneroso.

I posti a sedere sono numerati. Per prenotazioni rivolgersi al numero 388 0654755.