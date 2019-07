Si è svolta durante lo scorso weekend a Pompei l'Edizione Jazzit Fest numero 7: dopo aver organizzato la passata edizione a Montegrosso, l'Accademia Musicale Federiciana torna a far parte del cartellone degli Artisti dell'importante festival dedicato alla musica jazz.

L'accademia ha partecipato infatti con la sua Jazz Band preparata dai docenti Andrea Festa e Pasquale Buongiovanni, che ha visto protagonisti Michele Montaruli e Lorenzo Coratella (batteria), Andrea Fusaro e Francesco Novia (chitarre), Antonio Miani (basso elettrico), Luca Fusaro e Vincenzo Ferri (sassofoni) ed Elisa Lops (pianoforte). Giovani talenti che seguono le orme di grandi maestri, affinando passione e tecnica, e calcando palcoscenici internazionali.

«Impossibile non esserci - dichiarano i Maestri Agnese Festa e Michele Lorusso -, impossibile saltare l'appuntamento, impossibile non ritrovare la comunità di amici e musicisti accomunati dell'entusiasmo e dalla passione per la musica. I giorni a Pompei ci hanno regalato anche l'emozione di ricevere complimenti sinceri, a distanza di un anno, da parte di molti artisti, musicisti, tecnici per l'impeccabile organizzazione della passata edizione a Montegrosso, con un riscontro di pubblico e di critica estremamente positivi.

Grazie all'inesauribile coraggio del grande Luciano Vanni per averci coinvolti anche quest'anno».