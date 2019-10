Una conferma che inorgoglisce e farà sorridere la nostra città: ritorna infatti nel cast di "Mudù" l'attrice andriese Agata Paradiso, dopo aver recitato al fianco di Uccio De Santis già nel 2017.

Il format resta quello di sempre: varie gag comiche sui temi di attualità e sui luoghi comuni, girate in lungo e largo per l’Italia. In questi giorni le riprese sono ambientate a Sant'Agata di Puglia, con le solite simpatiche situazioni comiche ambientate principalmente in esterna anche per valorizzare i luoghi che hanno ospitato le riprese e il cast.

«Non esistono personaggi nel Mudú - spiega Agata -, sono una serie di barzellette e di volta in volta i personaggi cambiano»: in effetti le irresistibili gag di Uccio De Santis, accompagnato da tanti attori tra cui Umberto Sardella e Antonella Genga, oltre alla nostra concittadina, hanno suscitato per anni l'ilarità dei pugliesi.

Agata Paradiso ha iniziato a studiare recitazione nel 2010, già nel 2014 è stata protagonista in teatro di uno spettacolo tutto suo “Sogno o son Io” di cui ha curato anche la regia. Reading teatrali, videoclip musicali, laboratori di lettura, comparse televisive, conduzione di eventi regionali e Tg al limite della satira in tv, fino ad arrivare al 2015 quando ha recitato nelle vesti di protagonista nella produzione cinematografica horror del regista barese Giovanni Aloisio “Nun – An Italian Horror Story” e nel 2016, “Mouth – La bocca dell'orrore”, dello stesso regista.

Ad Agata gli auguri di una sfavillante carriera sul piccolo schermo!