Un flashback, un ritorno al passato, ai vecchi aneddoti della Rydell High School, il tutto però ambientato ad Andria. Lo spettacolo che la “Compagnia Hurricane” ha portato in scena presso l’Auditorium Mons. Di Donna, di Andria, ha vissuto, in tutte le sue repliche, sul sottile equilibrio della parodia in salsa andriese.

Il lavoro della “Compagnia Hurricane” ricalca, perfettamente, le orme dei grandi commedianti; punge in modo caustico senza per questo risultare volgare, intrattiene senza annoiare, rigetta la banalità dei dialoghi con freddure del quotidiano che, per forza di cose, ci appartengono.

“Greeze- parodia di un musical” si pone come fine quello di testimoniare la lenta leggerezza degli incontri, una bell’epoque contaminata, ormai, dalla tecnologia, un whatsapp sussurrato sul palco ma non ancora arrivato nelle tasche di noi moderni, è l’avanguardia dialettale di valori assolutamente da non perdere, proprio come questo recital.

Il recital torna in scena domenica 01 dicembre ore inizio ore 17.00 presso l'Auditorium Monsignor di Donna, ad Andria, in via Saliceti