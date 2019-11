A grande richiesta, dopo il successo delle prime due rappresentazioni, ritorna in scena lo spettacolo "C'è un uomo in mezzo al mare, veniteci a salvare!”: il nuovo appuntamento è per sabato 14 dicembre, alle ore 20.30, presso l'Auditorium "Monsignor Di Donna".

La nuova produzione dell'Accademia Musicale Federiciana vedrà sul palco i ragazzi della compagnia Performing Arts diretti da Attilio Fontana che cura la regia dello spettacolo, i cui arrangiamenti sono di Maria Grazia Fontana e le coreografie di Orazio Caiti. La direzione artistica è affidata al M° Michele Lorusso e alla direttrice dell'Accademia Agnese Paola Festa.

Info e prenotazioni al 3274004332 e presso la sede dell'Accademia Musicale Federiciana, via Barletta, 309.