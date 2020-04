Una ventata di positività: il "good time" di Michele, un andriese nel video di Ghali

Abbiamo bisogno di iniezioni di positività, ora più che mai, e raccontare storie simpatiche può essere uno strumento per scacciare il cattivo umore che circonda in tanti.

Good Times, singolo del rapper milanese Ghali, è stato pubblicato a febbraio ma le sue parole calzano a pennello con il periodo che stiamo vivendo. Il pezzo parla di riscoprire le piccole cose che ci rendono felici e quale migliore occasione di questa quarantena forzata, durante la quale la vita scorre più lenta?

Il cantante di origine tunisina ha deciso di far partecipare i suoi fan al videoclip del brano, cantando insieme a loro parti del pezzo in rigorosa diretta Instagram. Un modo per sentirsi vicini e raccontare la parte positiva di questa emergenza storica. Il video è stato realizzato da Giulio Rosati, fedele regista di Ghali. Tre giorni di dirette, tagliuzzati e compressi in una clip da quasi tre minuti. I fan sono stati scelti totalmente a caso, pescati dal mare magnum di una fanbase che contava 9.000 utenti connessi di media. Il cantante invitava l'utente random nella diretta e insieme duettavano buona parte della canzone, seguiti live da tutti gli altri.

Tra i protagonisti del video c'è Michele, 18enne andriese, contento di aver fatto parte di questo "esperimento" social: «Abbiamo parlato prima di cantare e gli ho detto che ero andato al firma copie alla Feltrinelli a Bari e si è ricordato, anche se un po’ vagamente. Ovviamente ha chiesto come procedeva la quarantena e poi abbiamo cantato. Ci siamo ringraziati a vicenda».

Riscopriamo la gioia delle piccole cose: ecco il regalo che possiamo farci durante questa quarantena.