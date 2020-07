Il lockdown è stato un periodo particolare per tutti, ma è in questi momenti che vengono fuori le idee migliori. Ed è proprio quello che è successo ad una nostra concittadina, Marika Monterisi, 25enne andriese di nascita ma residente a Milano, dove lavora come designer.

Cosa ha fatto di così importante? È presto detto: insieme ad un altro giovane, Matteo Bonacci di Catanzaro (entrambi hanno studiato design alla Nuova Accademia di Belle Arti -Naba- a Milano), hanno lavorato insieme percreare una Cover al nuovo singolo in uscita DEFUERA. Produzione by DRD feat Ghali, Marracash e Madamein uscita ieri, 15 luglii.

«Quando ci è arriva la prima bozza della traccia - racconta Marika - ad Aprile eravamo a Milano in pieno Lockdown, la canzone parlava del concetto ‘’di fuori’’ che era esattamente quello che al momento non avevamo. Abbiamo concepito questa copertina facendo leva su quello che stavamo vivendo in quel periodo, riportando nella composizione grafica elementi tipici urbani dei boggorghi e dell’unico spazio vissuto che collegava l’idea di dentro con il fuori.. il balcone».

Matteo racconta poi: «L’intento è stato sin da subito mettere al centro il concetto di Balcone come spazio ibrido tra interno ed esterno. Uno spazio dai confini a volte stretti ma che spesso accolgono momenti ‘’defuera’’ dalla normalità. Come nostro contributo visivo al nuovo singolo del produttore DRD (Dario Faini) abbiamo immaginato di creare un ossimoro visivo, una scena atipica dove due opposti, il dentro e il fuori, convivono in una nuova e surreale realtà».

Il tutto condito da un accento surreale, che non era poi quello che stavamo vivendo?

«Il singolo parla della vita in periferia - racconta ancora l’andriese Marika - delle banlieue, di case popolari e di vita vissuta ai confini della città, terreno fertile per generare arte visiva popolare. Abbiamo curato poi tutta una serie di teaser che da parecchio prima dell’uscita, facevano spoiler di alcuni pezzi del singolo, generando interesse generale, realizzati animando digitalmente gli elementi della scena statica iniziale, come a dar vita ad un fermo immagine, a dare modo a quell’automobile di scavalcare il balcone e rimettersi in strada. Abbiamo giocato con questi metavalori, ed il risultato è stata una Cover Art sicuramente de fuera».