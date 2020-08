Domani l'atteso concerto "Brazilian Flavour" del chitarrista Alessandro Buongiorno

Si terrà sabato 29 agosto ad Andria l'atteso concerto "Brazilian Flavour" del chitarrista Alessandro Buongiorno, interamente dedicato alla musica brasiliana per chitarra e ai suoi maggiori compositori e interpreti.

Dopo molti anni, il premiato chitarrista andriese ritorna finalmente ad esibirsi in un concerto solistico nella sua Città, presso l'oratorio di Sant'Agostino (ingresso in via Porro, 6 Andria, parallela di via Orsini), ospite della stagione concertistica dell'Associazione Myrabbash.

Accompagnato alle percussioni da un altro grande talento musicale nostrano, Cesare Pastanella, il concerto propone in modo originale ed elegante un viaggio nella musica brasiliana del '900, attraverso una personalissima reinterpretazione esclusivamente strumentale di alcuni dei più noti standard del genere, da Villa-Lobos a Chico Buarque, da A.C. Jobim a B. Powell, passando per i leggendari chitarristi Joao Pernambuco e l'indimenticabile Irio De Paula.



Alessandro Buongiorno è un chitarrista poliedrico e un grande virtuoso del suo strumento con all'attivo concerti solistici e in svariate formazioni che spaziano dalla musica classica alla ritmo-sinfonica, dal samba-jazz alla world music. Nel suo curriculum musicale, dopo il diploma conseguito col massimo dei voti al Conservatorio “N. Piccinini” di Bari sotto la guida della Prof.ssa E. Calsolaro, figurano prestigiosi premi e riconoscimenti come il Torneo Internazionale di Musica di Roma e il Concorso Internazionale di esecuzione musicale di Recanati, oltre che numerose e importanti registrazioni per la RAI TV.



Il ritorno di Buongiorno sulla scena musicale cittadina non mancherà di deliziare i numerosissimi allievi e chitarristi di ogni età formati nel tempo nelle diverse scuole di musica della città in cui il Maestro ha insegnato per lunghissimi anni, e tutti quei musicisti che gli riconoscono uno straordinario talento artistico e musicale unito al virtuosismo e ad una tecnica chitarristica flessibile e libera da qualunque schema musicale convenzionale.

Per info e prenotazioni Associazione Culturale Myrabbasc tel. 331/6029161.