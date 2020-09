Coniuga passione e talento, visioni e armonie: la musicista andriese Angela Tursi continua il suo percorso musicale inanellando un altro successo. Uscirà infatti oggi “Journey”, il suo secondo album in collaborazione con l’etichetta “Blue Spiral Records”.

Letteralmente “Viaggio”, la raccolta si compone di 5 inediti per pianoforte solo. Ogni composizione è la descrizione di un vissuto, un fermo immagine, un’istantanea.

“Journey” è una riflessione sul concetto di “viaggio” a lei molto caro specialmente negli ultimi due anni. Una sorta di diario dove le parole non servono e lasciano spazio alla musica. Ancora una volta, non manca quell’aspetto più meditativo e profondo che caratterizza la musica della pianista.

Angela infatti è un'artista in perenne movimento, trasferitasi a Londra già nel 2018: nel 2015 ha conseguito la laurea in Pianoforte Classico presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari e nel 2018 ha conseguito la laurea in Musica Jazz presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli sotto la guida del maestro Gianni Lenoci.

A Maggio 2018 ha pubblicato il suo primo album "Blue Paintings" basato sulla connessione tra il colore blu e la musica ed ispirato al libro “Lo spirituale nell’arte" del pittore russo W. Kandinsky.

Esibizioni in tutta Europa: ha suonato per Piano Lab Festival a Martina Franca, Open Piano, Libreria Feltrinelli a Milano, Oceania Exhibition presso la Royal Academy of Arts, Piano Day presso Shoreditch Treehouse, Play Piano for the Planet e The Swiss Church, Covent Garden a Londra. Non solo pianista, anche cantante: si è infatti esibita con diverse formazioni corali presso Casa de Musica a Porto, Auditorium Parco della Musica a Roma, Elbphilharmonie ad Amburgo, Royal Court Theatre a Londra, National Concert Hall a Dublino, Casa del Jazz a Roma.

Tra le varie collaborazioni, ha cantato per Matthew Herbert e la Brexit Big Band e per il tour Londinese di Hugh Jackman. Ha lavorato a numerosi progetti con la compositrice e direttrice di coro Esmeralda Conde Ruiz.

Tra gli ultimi lavori compositivi, ha collaborato alla realizzazione delle musiche per cortometraggi realizzati da ScreenJam Productions tra cui Hannah & I e Life After Death.

A febbraio scorso ha presentato il singolo “Pure Love” presso la libreria “Feltrinelli” a Milano. Il videoclip di “Pure love” è stato selezionato da vari Film Festival Britannici e ha ottenuto il secondo premio per la categoria “Audience Award” presso il Brightons Rocks Film Festival.

Oggi l'ultima fatica della giovane musicista: “Journey” è disponibile su tutte le piattaforme digitali, in streaming e download.