"All together now", tra i protagonisti del game musicale su Canale5 anche l'andriese Savio Vurchio

Ritorna sulla rete ammiraglia di Mediaset All Together Now edizione 2020, a partire dal prossimo mercoledì 4 novembre in prima serata. A condurre è confermata Michelle Hunziker che aveva già gestito le due precedenti edizioni.

La nuova edizione dello show musicale di Canale 5 si svolgerà con 12 concorrenti che cercheranno di rimanere in gara facendo alzare i 100 giurati del muro a suon di musica; oltre al “muro”, da quest’anno, vi sarà anche una vera e propria giuria composta da Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Tra i protagonisti, come rivelato dal video promo mandato in onda in questi giorni, anche l'artista andriese Savio Vurchio, già volto noto del piccolo schermo: all’attivo Savio vanta numerose valide collaborazioni con artisti di fama nazionale; nel 1995, partecipò alla fortunata trasmissione televisiva “Re per una Notte” nella quale imitava alla perfezione Pino Daniele, per poi esibirsi anche in "The Voice" su Rai2 nel 2013.

Al nostro concittadino le congratulazioni della redazione.